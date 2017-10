Burri në Durrës hipën majë shtyllës dhe kërcënon me vetëvrasje

Shtuar më 04/10/2017, ora 21:08

Një burrë ka hipur në një nga shtyllat e ndriçimit të stadiumit “Niko Dovana” në Durrës dhe kërcënon se do të hidhet Dëshmitarë në vendngjarje tregojnë se personi që kërcënon se do të vetëvritet ka disa minuta që ndodhet në majë të shtyllës Në vendngjarje , kanë mbërritur edhe efektivë të rendit si dhe një ambulancë.Nuk dihet ende identiteti i personit që kërcënon të hidhet . Dyshohet se arsyeja që e ka shtyrë të ngjitet në shtyllë lidhet me probleme pronësie. /albeu.com/