Burgosen tre të mitur shqiptarë, e frikshme çfarë i bënë italianit në mes të natës

Shtuar më 17/08/2017, ora 22:11

Tre shqiptare të mitur ndodhen në burgun e Bolonjës, pasi janë arrestua këtë mëngjes nga policia për vjedhjen e një djali më 10 gusht.Pak pas mesnatës në park Vagimigli një djalë 20-vjeçar, kur po vinte nga qendra e qytetit ishte rrethuar dhe kërcënuar me një shufër hekuri nga një bandë të miturish të cilët arritën ti marrinin iPhone dhe portofolin. Djali i tronditur shkoi në shtëpi te e fejuara e tij dhe menjëherë denoncoi faktin në polici, e cila menjëherë mbërriti në vendngjarje dhe në sajë të informacionit të marrë nga viktima ka hetuar dhe gjetur në komunitetet për “Carlo del Prete Center” për të miturit fajtorë të cilët kishin lidhje me krimin.Gjatë kërkimeve të mësipërme në dollap ata gjetën iPhone dhe gjeten levë e që kishin përdorur për të kërcënuar të riun. Duket se në fillim të tre shtatëmbëdhjetë vjeçarët janë përpjekur qe të heqin qafe duke hedhur objekte jashtë dritares, por përpjekje të tilla nuk kanë qenë të suksesshme. Të miturit ishin të njohur edhe në sajë të përshkrimit nga viktima lidhur me veshjen e tyre.Fillimisht, për bandën u raportua që të liheshin të lirë, pasi nuk u kapën në flagrancë, por pasi që policia bëri kërkesë në gjykatë për të mitur dhe vlerësuar aktet se tre anëtarët e bandës aktualisht ndodhen në paraburgim në burg për të miturit më Bologna, ku tani pritet të merret vendimi për ta. /albeu.com/