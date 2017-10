Braktisën Portokallinë, Bes Kallakun dhe Erion Isain do t’i shihni në Tv Klan

Shtuar më 08/10/2017, ora 14:40

Bes Kallaku dhe Erion Isai padyshim që ishin dy “ikonat” e “Portokallisë” por këtë edicion ato vendosën të largoheshin nga spektakli i humorit Besi dhe Erioni shumë shpejt do të jenë në Tv Klan!Këtë lajm e ka bërë të ditur vetë Bes Kallaku në Instagram ku shkruan se bashkë me mikun e tij dhe Ardit Gjebrean do të prezantojnë “Këngën Magjike”.“Këtë vit së bashku me Erion Isai do ë jemi bashkëprezantues të Kënga Magjike, do kemi edhe Ardit Gjebrean se s’kishim si të bënim ndryshe” – ka shkruar Besi në Instagram . /albeu.com/