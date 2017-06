Braçe: Edhe sikur të votojnë pulat e lopët, LSI s’del forcë e parë

Shtuar më 14/06/2017, ora 09:15

Deputeti socialist Erion Braçe ka vazhduar akuzat e rënda nga LSI-së aleatit të tyre prej 4 vitesh në qeverisje.Me anë të një statusi në Facebook, Braçe këshillon LSI-në të rigjejë qetësinë dhe e quan shantazh ndaj popullit paralajmërimin e Metës se nuk do dekretojë zgjedhje të vjedhura.Ai sulmon ministrinë e Bujqësisë në lidhje me tenderat dhe shpërndarjen e lopëve tek fermerët e prekur nga dermatoza.Braçe thotë se të gjithë bujqit, të cilët janë marrë peng në zyrat e regjistrimit të pasurisë dhe vetëm këto ditë, po thirren me urgjencë, veçanërisht në Lushnjë në zyrat e regjistrimit të pasurisë ku po kushtëzohen me votën për të marrë certifikatën e pronësisë.LSI DUHET TE RIGJEJE QETESINE!Më duket se dilema mes rolit të “presidentit te zgjedhur ” dhe “kryetarit të partisë”, po e dëmton fort kur prodhon ngjarje si shantazhi i djeshëm ndaj popullit.Madje duke rikthyer pas kaq vitesh, prej Sali Berishës së parë, Presidentin partiak që “djeg” vendin për partinë e tij, këtë radhë të vogël.Liria e zgjedhjeve, ligjshmëria, rregullshmëria, barazia, ndershmëria e tyre, është një çështje themelore për këtë vend.Por këto nuk i garanton dot një “president i zgjedhur ” që bën militantin e partisë së tij duke shantazhuar popullin.ǒkupton “presidenti i zgjedhur ” me “vjedhjen e zgjedhjeve”?!Unë mendoj se si kryetar real i LSI, “presidenti i zgjedhur ”, pranon vetëm një rezultat-“LSI forcë e parë”, “LSI 1 milion vota” etj.Asgjë tjetër!Ose çdo gjë tjetër për të e partinë që drejton, është vjedhje e zgjedhjeve.Kjo është padrejtë, e pandershme dhe e shoqëruar me deklaratën e djeshme-nuk dekretoj asnjë qeveri që del nga zgjedhje që ai i quan kështu “të vjedhura”, me deklaratën e pardjeshme-dekreti i parë që do të firmosë do jetë ai për emërimin e Petrit Vasilit kryeministër,ESHTE E PAPRANUESHME!Është e thjeshtë;Nuk ka asnjë gjasë që LSI të dalë forcë e parë kund, veçanërisht në rang kombëtar.Patjetër, është synim legjitim, por që të jetë e vërtetë duhet të ndodhë, që të ndodhë duhen vota.Edhe sikur të votojnë; të gjithë gjelat e pulat, shpendët e butë e të egër që ministria e Bujqësisë ka urdhëruar të importohen nga Greqia vetëm tre ditë më parë, të gjithë karkalecat në emër të të cilëve, ministria e Bujqësisë ka lajmëruar vetëm tani tenderin 570 milion lekë pa TVSH, të gjitha lopët, në emër të të cilave, ministria e Bujqësisë po bëhet gati të shpallë vetëm tani tenderin 1.8 miliard lekë për blerjen e vaksinës,të gjitha lopët që po ndahen vetëm tani, edhe pse paratë për blerjen dhe zëvendësimin e lopëve të ngordhura nga dermatoza, janë dhënë që dhjetorin që shkoi, të gjithë blegtorët, të cilëve grumbullues e përpunues të “krijuar” nga hiçi prej grandeve të Azhbr, ju mbajnë paratë prej dy muajsh në këmbim të votës, të gjithë bujqit, të cilët janë marrë peng në zyrat e regjistrimit të pasurisë dhe vetëm këto ditë, po thirren me urgjencë, veçanërisht në Lushnjë, me orë të zgjatura e sipas listave të përpiluara nga sekser Beni e Gimi, sekserë Halma e sekser Lluti, sekser Devi e sekser Nakja, të gjithë të fotografuar e pjesë e një kallëzimi të gjerë që denoncon kushtëzimin e votës me certifikatën e pronësisë,LSI NUK DEL DOT FORCE E PARE!Opozitë pooo!Ndaj njerëz rrini të qetë!Nuk do të ndodhë gjë!Qeverinë e zgjidhni dhe emëroni ju me votë!Askush tjetër!As presidenti i zgjedhur e as kryetari i partisë.Është ekskluzivitet vetëm i juaji,I POPULLIT! /albeu.com/