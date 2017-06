Blushi “zbardh” paktin PS-PD: Ja posti që do ketë Basha në qeverinë e Ramës

Shtuar më 08/06/2017, ora 22:15

Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi i ftuar në emisionin “Të PaEkspozuarit” në News24 se Lulzim Basha është i bindur që do të jetë Ministër i Jashtëm në qeverinë e Edi Ramës pas zgjedhjeve.I pyetur nga gazetari Ylli Rakipi se “ Basha u thoshte fshatarëve që do ndjekim modelin e Trump për fermerët”, Blushi tha që kryedemokrati e ka thënë këtë pasi ka vendosur një pakt me Ramën për pozicionin e tij.“Këta po e mbrojnë sistemin. S’po ndryshojnë asgjë. I vetmi i dalë kundër jam unë. Republika e Re e Bashës përfundoi në një kërkesë për bashkëqeverisje dhe çadra u shpërblye me 6 ministra e drejtorë. Rama doli e tha suksesi më i madh janë legalizimet. Ndërsa qytetarët më thonë që kemi paguar ryshfet. Sot, është Basha që drejton hipotekat. Basha nuk rri dot pa pushtet. Erdhi fringo i ri në 2005, e tani ka vetëm 2 vite në opozitë,” tha Blushi . /albeu.com/