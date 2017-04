Blushi sulmon Ramën për takimin me të rinjtë: I turpshëm!

Shtuar më 08/04/2017, ora 11:13

Deputeti i LIBRA-s Blen Blushi ka akuzuar kryeministrin Rama për takimin e djeshëm me të rinjt në Apolloni pasi sipas tij nxënësit janë mbledhur me urdhër ndërsa mësuesit i kërcënuan me nota.“TI NXJERRIM PARTITË NGA SHKOLLATI turpshem mitingu i Edi Ramës me nxënësit e shkollave të Fierit. Edhe sikur të kishin ardhur me qejf duke lënë mësimin për të ndjekur të Pandjekurin, nuk do kishin dot aq para sa të paguanin autobuzët nga qyteti deri ne Apolloni Edi Rama i mblodhi me urdhër duke ju folur kundër partive që ata apo prindërit e tyre duan të votojnë. Mësuesit i kërcënuan me nota ose me mungesa. Është njëlloj sikur të kërcënosh pacientët se do ti zbosh nga spitali po nuk votuan për ty.Në një vend normal këta mësues pushohen nga puna. Prandaj jam më I bindur se kurrë për depolitizimin e trupës mësimore. Mësuesit nuk duhet të kenë të drejtë të marrin pjesë në parti, as në komisione, as në mitingje, njëlloj si policët.Kështu shpëton edhe shkolla,edhe partia edhe Apollonia. Duhet ta kthejmë në normë. Edi Rama natyrisht le ta votojë kundër.”/albeu.com/