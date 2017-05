Blushi: Si do ta ulim çmimin e energjisë elektrike

Shtuar më 12/05/2017, ora 23:19

Ben Blushi shpjegoi ndër të tjera në intervistën ekskluzive për Albeu.com edhe se si mendon partia e tij që të ulë çmimin e energjisë elektrike Sipas tij, dy janë format: E para ka të bëjë me blerjen e energjisë direkt në bursë duke shmangur abuzimet me tenderët dhe e dyta është shmangia e vjedhjeve nga shtëtarët."Ne do ta blejmë energjinë në bursë dhe kjo do të heqë mundësinë e vjedhjeve nëpërmjet tendërëve"., - tha ai. /albeu.com/