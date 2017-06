Blushi e quajti nënpunëse ordinere, ish-ministrja: Burrë gojëlëshuar

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 15:11

Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi mbrëmë deklaroi se Edi Rama bëri ministra njerëz anonim duke sulmuar hapur ministren e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, për të cilën tha se ishte një nëpunëse ordinere e Bashkisë.“Edi Rama kishte një ministre shëndetësie deri para 1 jave. Ajo ishte një nëpunëse ordinere e Bashkisë së Tiranës, e bëri ministre shëndetësie. Ajo u fut edhe iku”, tha Blushi Këtyre akuzave të rënda u është përgjigjur ish-ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, kandidate e PS-së në Tiranë.Dëgjova që z. Blushi më ka përgojuar dje në një ekran televiziv, duke përdorur fjalë rruge ndaj meje.Jam e çuditur se nuk e njoh dhe nuk më njeh. Po me sa duket ata që e njohin dhe tregojnë çudira për këtë burrë gojëlëshuar, paskan shumë të drejtë.Sidoqoftë i them z. Blushi se ajo që kam dëgjuar prej tij për shëndetësinë, është shumë qesharake dhe për një njeri pa shkollë, jo më për një deputet.Do ta vendosin qytetarët e Tiranës nëse do ketë më vend në Parlament, për këtë zotëri që shan gratë si burrë i dehur!Por nëse do ketë aq shumë njerëz që do gënjehen prej përrallave të tij, me shumë kënaqësi do t’ia tregoj nga foltorja e Parlamentit të ri se pse ai nuk ka asnjë bazë dijesh, për të folur për ato që merr përsipër të flasë. /albeu.com/