"Bllokohet" Facebook-u, alarmohen përdoruesit e rrjetit në gjithë botën

Shtuar më 26/08/2017, ora 15:45

Rrjeti social më i madh në botë Facebook është bllokuar totalisht për disa minuta në disa shtete të Europës, përfshirë dhe Shqipërinë.Rrjeti ka dalë komplet jashtë kontrollit pasi as nuk poston dot, as nuk bën like e komente. Facebook ka nxjerrë njoftimin se në rrjetin social Facebook po punohet për shkak të një mirëmbajtje të domosdoshme Facebook -u nuk është momentalisht i disponueshëm shkaku i një mirëmbajtje të domosdoshme , por, ju mund të kthehëni pas pak minutash.Ndërkohë ju mund të lexoni më shumë se përse e shikoni këtë mesazh. Ju falëminderit për durimin tuaj derisa ne e përmirësojmë faqen”-lajmëron Facebook . /albeu.com/