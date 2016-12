Bizneset/ Gjobat që falen nga 1 janari 2017

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 28/12/2016, ora 10:32

Rreth 30 mijë gjoba që i janë vënë biznesit për mosvetëdeklarim në kohë të administratorëve në vlerën 10 mijë lekë dhe gjobat e vendosura deri në datën 31 dhjetor 2010, do të falen.Ndërsa sa i takon bizneseve që kanë marrë gjobë nga data 1 janar 2011 deri në 31 dhjetor 2014 do të përfitojnë falje të kamatave kush paguan principalin.Detajet e draftit që po hartohet nga Ministria e Financave janë bërë të ditura nga Arben Ahmetaj.“Ka dy lloje gjobash që janë premtuar nga qeveria që do faleshin, 10 mijë lekëshi për sigurimet dhe gjoba për shkak të mungesës së kasave.Jemi duke ndjekur një parim për të mos krijuar pabarazi tek subjektet”, ka deklaruar ai.Nga kjo falje nuk përfitojnë ata që kanë gjoba për automjetet. /albeu.com/