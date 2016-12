"Bëhu prostituta ime dhe fitimet i ndajmë bashkë". 8 muaj burg për 24 vjeçarin në Tiranë

Shtuar më 23/12/2016, ora 10:41

Një e re i është drejtuar rajonit të policisë, pasi një 24 vjeçar e kishte kërcënuar me jetë që ajo të bëhej prostituta e tij.Tentativat nga ana e tij kanë qënë sistematike, ndërsa vajza ka qënë e dënuar për ushtrim prostitucioni. 24 vjeçari Jonader Bami, nga Lapraka, e ka kanosur me jetë vajzën me inicialet R.C, madje në një rast ka tentuar ta rrëmbejë këtë të fundit me një taksi, duke e kapur prej flokësh, por nuk ka mundur ta marrë atë me vete. E trembur nga kjo situate, vajza i është drejtuar policisë së Tiranë s, duke i pohuar oficerëve të kësaj të fundit se duhet ta ndihmonin për shkak se një person, kërkonte ta shfrytëzonte si prostitutë.Ngjarja është shënuar në datën 8 korrik 2016, kur kallëzuesja R.C., ka bërë kallzim pranë Komisariatit të Policisë Nr. 3 Tiranë, duke denoncuar se i pandehuri Jonader (Jonadri) Bami prej një muaji e përndjek dhe shqetësohet prej tij. Kallëzuesja ka patur njohje të mëparshme me të pandehurin. pandehuri , sipas kallëzueses, i del përditë para shkallës së pallatit ku jeton dhe i kërkon të kryejë marrëdhënie seksuale. Ai në shumë raste i ka dalë përpara në rrugë, e ka kapur për duarsh duke insistuar që ajo të shkojë në motel me të dhe më pas i ka kërkuar që të lidheshin bashkë për të bërë punë të mëdha.Për këto veprime, ky i pandehur është dënuar pak ditë më parë, me 8 muaj nga gjykata e Tiranë s.Kallëzuesja ka qenë e dënuar më parë për ushtrim prostitucioni dhe duke ditur këtë fakt, i pandehuri i ka kërkuar që të rifillojë përsëri të ushtrojë prostitucion në mbrojtjen e tij dhe fitimet ti ndanin së bashku. Në raste të veçanta i pandehuri e ka kërcënuar duke iu referuar fisit të tij dhe duke i thenë se do të punonte për llogari të tij, shkruan "Panorama".Oficerët e Policisë Gjyqësore të Komisariatit te Policisë Nr.1 Tiranë, kanë ndjekur dhe kanë kryer arrestimin e Jonader (Jonadri) Bami. Tashmë ky i fundit është dënuar nga gjykata e Tiranë s me 8 muaj burg.