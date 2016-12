Beteja në KQZ për mandatin e dy deputetëve dhe kryebashkiakut

Shtuar më 27/12/2016, ora 09:36

Pas kërkesës së Prokurorisë së Përgjithshme se tre funksionarëve duhet tu hiqet mandati, KQZ do të zhvillojë sot seancën dëgjimore me dy deputetët, Shkëlqim Selami i LSI-së e Dashamir Tahiri i larguar nga PDIU-ja, dhe me kryebashkiakun e Kavajës , Elvis Rroshi.KQZ-ja para se të marrë vendimin e saj, do të dëgjojë deputetët dhe kryebashkiakun e Kavajës , të cilët, sipas Prokurorisë, preken nga ligji i dekriminalizimit.Tre funksionarët do të përfaqësohen në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga avokatët e tyre, shkruan "Panorama".KQZ-ja ka bërë të ditur se mbledhja do të zhvillohet në orën 11:00 të ditës së martë, por ndryshe nga herët e tjera, nuk ka publikuar asnjë nga materialet zyrtare të mbledhjes.Burime pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëjnë të ditur se nga Prokuroria nuk i është dorëzuar asnjë shkresë për akuzat e ngritura për tre funksionarët, por vetëm deklarata e publikuar disa ditë më parë nga Prokuroria e Përgjithshme.Kërkesa e Prokurorisë për heqjen e mandateve, me gjasa do të shtyhet për vitin e ardhshëm, pasi vetë kryetari i KQZ-së, Denar Biba, është shprehur se çështja ka nevojë për një analizë të detajuar. /albeu.com/