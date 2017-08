Besojeni ose jo, kjo është pasuria e "çmendur" e Behgjet Pacollit (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 16:39

Behgjet Pacolli duket se do të bëhet personi kyç për zgjidhjen e ngërçit politik në Kosovë, e cila ka mbetur pa institucione që prej zhvillimit të zgjedhjeve pasi asnjë parti apo koalicion nuk po mundet të bëjë maxhorancën.Ndërkohë që në zgjedhje ishte pjesë e koalicionit me LDK dhe Alternativa (LAA) Pacolli i ka dërguar një ultimatum pasditen e djeshme aleatit të tij më të madh, LDK-së që të mundësojë çlirimin e institucioneve nëse nuk bëjnë dot maxhorancën, shkruan Albeu.com.Ai është politikani më i pasur në Kosovë, ku nga deklarimi fillestar në vitin 2014 i janë llogaritur rreth 215 milionë euro , ndërkohë që sa i përket bizneseve të shumta të tij ai është shprehur se bëjnë me tepër se 1 miliardë euro "Nëse dikush do të ishte i interesuar për Mabetex-in, unë do të kërkoja një vlerë reale të saj, sa është vlera në treg. Wshtë diku tek 1.5 miliardë euro "., - është shprehur ai në emisionin "Komiteti" disa muaj më parë.Ndërkohë, i pyetur në emisionin "Opinion" për të njëjtën gjë, Pacolli ka deklaruar se pasuria totale e tij është disa miliardë euro duke mos dhënë një shifër të saktë."Unë nuk njoh ndonjë biznesmen që i merr paratë dhe i bën palë diku . Paraja duhet të qarkullojë ku fitimin e një projekti ti e merr dhe e investon diku tjetër"., - shprehet ai. /albeu.com/