Berisha sulmon Olsi Ramën: I përfshirë në trafik kokaine, kam prova

Shtuar më 22/12/2016, ora 18:52

Ish-Kryeministri, Sali Berisha gjatë seancës së sotme në sallën e Kuvendit ka deklaruar se vendi ynë nuk ka asnjë mundësi që të marrë hapjen e negociatave me BE-¬në. Berisha theksoi se kjo ka lidhje me largimin masiv të shqiptarëve dhe gjendjen e krimit në vend. “Nuk ka hapjen negociatash, harrojeni”, tha Berisha , i cili më tej ka lëshuar akuza të rënda ndaj Edi Ramës, vëllait të tij Olsi Rama dhe ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Olsi Rama, me makinën e Gentian Gjonajt është përfshirë në trafik kokaine. Kam pas dalje kufiri me data”, tha Berisha Berisha foli për urdhër të Ramës për lirimin e Lulzim Berishës dhe gjithashtu foli për takim të kreut të qeverisë me Emiljano Shullazin, para se ky i fundit të arrestohej.Ndërhyrjeve të deputetëve të majtë nga vendi Berisha iu përgjigj se i ka larguar me hu pasi erdhët në pushtet me dhunë. “Erdhët në pushtet me dhunë, ju përzura me hu, hyri është vota në këtë rast. Mos përmendi 1997 se është turpi juaj”, ka thënë në fund Berisha ./Albeu.com/