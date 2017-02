Berisha mesazh Kokës: Rama të merr peng gruan?! Vasili kishte të drejtë...

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 12:41

Mbrëmjen e kaluar gazetari investigativ Artan Hoxha deklaroi se policia kishte ndaluar dhe shoqëruar në polici shoferin dhe gruan e Leftes Kokës, ngjarje e ndodhur para disa kohësh.Dhe sipas tij kjo është arsyeja e cila bërë që Petrit Vasili të paralajmëronte deputetët e LSI që të kenë kujdes se policia mund tju fusë drogë në makinë.Ky lajm i cili është pasqyruar nga të gjitha mediat online ka ndezuar kuriozitetin edhe të ish–kryeministrit Berisha i cili nëpërmjet një statusi në Facebook shkruan se veprimi u bë ose për t’ja thyer turijt Lefterit ose për të zbaruar porosinë për të cilën paralajmëroi Vasili "Fol po deshe Lefter!!Se une jam Edvin Shullazi!Te marrim hanemin peng Te dashur miq, vetem 5-6 dite pas deklaratave bomb te ministrit Koka per lidhjet e policise dhe qeverise me krimin, te cilit Rama iu pergjigj me shprehjen "qente le te lehin karvani shkon perpara", dje mbasdite policia shoqeroi ne kundershtim me cdo ligj, pra mori peng Lefter hanemin.Tani, e kishin per ti thyer turinjte Lefterit apo per te zbatuar porosine e tyre, per te cilen Petrit Vasili , paralajmeroi deputetet apo per te dyja kete gjejeni vet?!",-shkruan Berisha ./albeu.com/