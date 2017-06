Berisha flet për “skenarin” e Ramës: Vjeshtën që vjen përgatituni për …

Shtuar më 07/06/2017, ora 18:33

Ish-kryeministri Sali Berisha teksa ka komentuar deklaratën e kryeministrit Edi Rama , tha se nëse PS nuk do të dalë forcë e parë, atëherë ai do të japë dorëheqjen, ka zbuluar se Rama po pergatitet per greve urie ne vjeshte pasi sipas tij e di qe do humbe zgjedhjet.Statusi i Berishës:Edi Rama pregatitet per kapitullimin final Rama me pare ishte zotuar se– po te humbiste zgjedhjet do te jepte doreheqjen Rama parmbreme tek Balla hoqi dore nga zotimi i meparshem dhe deklaroi se– po te dale PS parti e dyte, do te jape doreheqjen Me kete, Rama pranoi haptas se nuk sheh fitore ne horizont!Javen e ardheshme ndiqeni pasi Rama do te deklaroje se vetem po te dale parti e trete do te jape doreheqjen . Prandaj o siçiliste, pregatituni per nje greve te re urie vjeshten qe vjen! sb. /albeu.com/