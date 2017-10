Berisha denoncon skandalin: Qazim Sejdini përplasi një qytetar dhe e fshehu

Shtuar më 08/10/2017, ora 19:24

Ish-kryeministri Berisha si gjithnjë nëpërmjet Facebookut të tij ka denoncuar me informacionin e qytetarit dixhital se makina e kreut të Bashkisë Elbasan, ka aksidentuar një person i cili po drejtonte një motor , por që policia po fsheh ngjarjen.Postimi i plotë: fsheh krimin! Don Lala aksidenton me makinen e tij te riun A.Allushi. Behen perpjkeje per te mbyllur me para aksidentin. sb“Doktor ju pershendes!Me lajmerojne se para nje ore makina e Qazimit me ate brenda, pasi ka dale nga nje lokal ku ka drekuar ka perplasur ne rrugen e Labinotit Fushe nje motor me drejtues A. Allushi. Personi eshte derguar urgjent ne spital. Ngjarja mbahet e fahehte dhe familjareve i eshte ofruar shume parash dhe bere presion te mos flasin.Gjithsesi duhet verifikuar”