Berisha denoncon skafet me drogë në Shëngjin dhe trafikantët

Shtuar më 06/04/2017, ora 09:14

Ish-kryeministri Sali Berisha me anë të një statusi në Facebook ka bërë një tjetër denonocim falë qytetarit dixhital. ka bërë një tjetër denoncim në mesnatë në profilin e tij në “Facebook”. Berisha shkruan se dy skafe të fuqishme ngarkohen me kanabis dy-tre herë në javë në Shëngjin tek Rëra e Hedhur. Berisha akuzon për këtë trafik klanin e Nokajve, madje edhe me emër.Qytetari dixhital denoncon:-Dy skafe te fuqishme ngarkohen me kanabis ne Shengjin tek Rera e Hedhur!Skafet i lëviz klani Noka, konkretisht Xhevahir Noka! Sb“Përshëndetje zoti Sali Berisha . Desha të ju informoj se 2-3 herë në javë në Shëngjin të Lezhës vijnë 2 skafe me motorë shumë të fuqishëm për tu ngarkuar me hashash te Rana e Hidhme me urdhër të Nokajve, më saktë të Gjavahir Nokës. Policia e di mirë por ndan fitimin dhe nis edhe drogën e vet, po mujte publiko po mos më nxjerr. Të përshnes nga zemra.”/albeu.com/