Berisha: Brigjet e një vendi pa shtet shënuan dhe viktimën e 21-të

Shtuar më 14/08/2017, ora 21:22

Ish-kryeministri Sali Berisha, me anë te një statusi në llogarinë e tij në “Facebook”, ka reaguar pas lajmit të radhës së mbytjes së pushuesve në plazhe.Berisha bën qeverinë si të papërgjegjshme për rastet e mbytjeve. Ai shprehet se vetëm në këtë sezon janë mbytur 21 persona, aq sa nuk janë mbytur në të gjithë Evropën.Statusi i ploteNe Shqiperi, kete sezon turistik u mbyten pushues 4 here me shume se ne mbare Europen!Te dashur miq, sot mediat njoftuan mbytjen e radhes te nje pushuesi ne Velipoje, mbytja e trete kjo ne pese ditet e fundit ne brigjet e vendit. Kjo ishte viktima e 21-te e ketij sezoni turistik ne ujerat e brigjeve te detrave tona, sikur te ishin brigjet e askujt.Me viktimen e sotme numri i pushuesve qe u mbyten vetem ne ujerat e brigjeve te detrave te vendit kete sezon turistik , kalon me mbi kater here numrin e pushuesve te mbytur ne te gjitha brigjet e detrave te Europes. Kjo shifer e paregjistruar kurre me pare ne Shqiperi, deshmon keshtu se brigjet tona jane brigje te nje vendi pa shtet, brigje ne te cilat, pavaresisht nga taksat qe paguajne pushuesit, jeta e tyre nuk kushton asgje dhe, kunder rrezikut qe paraqet uji, nuk investohet qofte dhe nje qindarke nga qeveria apo bashkite per shpetimin e njerezve ne rrezik mbytje.Duke shprehur ngushellimet familjes se viktimes se radhes dhe familjeve te te gjitha viktimave qe u mbyteb kete vere pa patur asnje lloj ndihme te shpejte shpetimi, denoj si te papergjegjshme dhe kriminale qendrimet e qeverise dhe vet Norieges per mungesen e plote te ndihmes ndaj rrezikut te njohur qe ejziston per jeten e pushuesve qe lahen ne ujerat e brigjeve tona! Sb /albeu.com/