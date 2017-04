BE ndryshon rregullat për të hyrë në zonën Shengen, ja çfarë duhet të keni kujdes

Shtuar më 05/04/2017, ora 20:29

BE-ja do të fillojë zbatimin e rregullave të reja të zonës Shengen duke filluar të premten, më 7 prill. Rregullat e reja kërkojnë kontrolle të rrepta të udhëtarëve dhe kanë për qëllim “mbrojtjen e BE nga terrorizmi”, tha transmetuesi shtetëror i Serbisë RTS.Përveç shtetasve të vendeve të treta, “ qytetarët e BE-së do t’i nënshtrohen edhe kontrolle të hollësishme në kufi, e cila do të shkaktojë vonesa dhe pritje”.Fqinji verior i Serbisë Hungaria ka paralajmëruar qytetarët e saj në lidhje me masat e reja, shkruan RTS.Keni kujdes me:a) Pasaporte biometrike.b) Deklarimi i qellimit te udhetimit si dhe paraqitja, para punonjesit te kontrollit kufitar e dokumenteve qe justifikojne qellimin dhe kushtet e qendrimit.• Kur deklaron ne kufi se po udheton per turizem, per pushime, i pavarur nga pritja apo shoqerimi i nje personi tjeter, shtetas apo rezident ne ate vend etj., duhet te paraqitet nje rezervim hoteli dhe bileta e kthimit, nese udhetohet me avion ose mjete te transportit ujor.• Kur deklaron se udheton per aktivitete te ndryshme, paraqitet dokumentacioni mbi aktivitetin, per te cilin personi eshte ftuar.• Kur deklaron se udheton per arsye shendetesore, paraqitet konfirmimi i institucionit shendetesor ku do shkohet apo rekomandimi nga institucioni shendetesor shqiptar ( rastet e kryerjes se analizave etj.).• Kur deklaron se udheton per vizite tek nje i aferm, duhet te jepet informacion mbi te dhenat e personit prites, adresa e tij, nr. telefoni, etj.• Ne te gjitha rastet, shtetasi duhet te kete siguracionin shendetesor (qe perfshin udhetimin dhe periudhen e qendrimit) dhe nese udhetohet me makine, dokumentacionin e nevojshem te makines (leje nderkombetare drejtimi automjeti dhe kartoni i gjelber i sigurimit nderkombetar te makines).• Mjetet e udhetimit (bileta avioni, trageti,etj.)/Albeu.com/