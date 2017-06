Bashës i ndodh një incident në Kavajë, pengohet te bordura dhe...(VIDEO)

Shtuar më 07/06/2017, ora 20:33

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ndodhte në Kavajë, ku po vijon turin e tij elektoral.Tubimi i tij në këtë qytet është organizuar ndryshe nga takimet që ai ka zhvilluar në qytetet e tjera të Shqipërise. Kryedemokrati shikohet ti përshkojë në këmbë rrugët e këtij qyteti ku po takon çdo qytetar. Ai është ndalur në çdo dyqan, lokal apo kioskë duke takuar çdo qytetarë të Kavajë s.Kujtojmë që në këtë qytet do të mbahen dhe zgjedhje për kreun e bashkisë, të cilat janë në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme.Por gjatë takimit të tij me banorët, i ka ndodhur një incident i vogël.Në një moment para tij po kalonte një qytetarë i cili nuk e ka parë bordurën në rrugë dhe është penguar.Ndërsa kreu Basha i gjendur pranë tij është dëgjuar të thotë: Kujdes Ndërsa të gjithë qytetarët e Kavajë s që po e shoqëronin të ecjen e tij në këmbë janë dëgjuar të thërrasin: Poshtë fara keqe! Poshtë fara keqe! /albeu.com/