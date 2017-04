Basha thyen heshtjen, ja si i përgjigjet ftesës së Ramës për dialog

Shtuar më 06/04/2017, ora 18:31

Kreu i PD-së, Lulzim Basha gjatë ditës së sotme foli nga çadrën e lirisë. Në fjalën e tij, Basha tha se në Uashington ka lobisngje të ndyra që mbahen me paratë e naftës shqiptare për të mbajtur në këmbë qeverinë.“Në Uashington ka lobingje të ndyra që paguhen me paratë e vjedhura të Armos. Këto lobingje në Uashington nuk duan t’ia dinë nëse ju keni bukë ose jo”, tha Basha Më tej ai foli për dialogun dhe ftesën e Ramës për t’u takuar. Ai tha se PD është gati t’i përgjgjet çdo ftese për dialog me kushtin që ajo të jetë e vërtetë dhe jo me fjalim të parashkruar.“Ne do t’i përgjigjemi çdo ftese për dialog me kushtin që ato të mos jenë me fjalime të parapërgatitura, si ajo e 6 qershorit të vitit të shkuar”, u shpreh Basha ./Albeu.com/