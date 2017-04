Basha, Meta, Blushi dhe Idrizi të rrëzojnë Ramën në Kuvend? Fevziu është kundër

Shtuar më 07/04/2017, ora 15:06

Duke parë kalkulimet që janë në Kuvend tashmë, me një LSI që kërkon qeveri besimi dhe një besnikëri të munguar të PDIU-së ndaj Ramës, duket qartazi që ky i fundit e ka humbur maxhorancën në numra.Rama duket i shantazhueshëm sidomos nga Meta, gjë e cila ka rritur spekulimet se ai mund të përballet me një mocion mosbesimi në ditët në vijim për t'i hapur rrugën një qeverie teknike që do të zhvillonte zgjedhje të lira dhe të ndershme.Sipas Blendi Fevziut, mocioni i mosbesimit është zgjidhja që nuk i duhet vendit në këto momenet. Kjo, thotë ai në "Opinion.al" do të hidhte një palë si PD, LSI, PDIU dhe Libra kundër palës tjetër, PS-së duke mos siguruar atë, për të cilët po flasin: Stabilitetin dhe zgjedhjet me standarde."Mocionet dhe kombinimet e numrave në parlament mund ose mund të mos japin produkt, por kjo nuk ka asnjë rëndësi. Ato nuk e zgjidhin krizën dhe nuk garantojnë atë që për momentin e kërkojnë të gjithë: Zgjedhjet e garantuara dhe një qeveri e mbështetur nga të gjithë. Një Qeveri ku Rama të jetë palë, dhe jo i përzënë nga palët.Pikërisht për këtë arsye, një mocion kundër qeverisë, është zgjidhja më e keqe për zgjedhjet !"., - shkruan Fevziu. /Albeu.com/