Basha mbledh me urgjencë grupin parlamentar pas seancës

Shtuar më 05/10/2017, ora 18:56

Pak pas përfundimit të seancës së sotme ku Basha u ndëshkua nga kreu i Kuvendit Ruçi me pezullim kreu i Partisë Demokratike ka mbledhur em urgjencë grupin Ajo cfarë do të diskutohet në mbledhej është qëndrimi që Pd0ja do të mabjë në Kuvend pas pezullimit të Bashës.Në daljen për mediat pas seancës Basha tha se parlamenti po shkel të drejtën e fjalës së lirë dhe qytetarët duhet të marrin në dorë fatin e parlamentit. Basha tha se PD-së po i bëhet atentat.