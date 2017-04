Basha i përgjigjet Ramës: Hajde në çadër, por pasi të kesh dhënë dorëheqjen

Shtuar më 07/04/2017, ora 12:00

Kreu i opozitës Lulzim Basha iu përgjigje thirrjes së kryeministrit Rama për dialog duke i thënë se ai mund të shkonte në çadrën e demokratëve, por pasi të kishte dhënë dorëheqjen "Ka shprehur dëshirën që të vijë në çadër? Unë them që një shteg duhet tia lëmë. Po të vijë me dorëheqjen e firmosur? Ka 36 orë që negociatori i PD dhe i opozitës për të përgatitur një dialog në funksion të krizës pret të dërguarin e kryeministrit . Por kryeministri nuk do dialog , do monolog. Dialog për zgjidhje, për zgjidhjen e krizës politike për formimin e një qeverie teknike, me mbështetje politike që të zbatojë dekriminalizimin rrugën kundër drogës. Ky dialog përgatitur me qëllim që të ketë sukses dhe jo të shkojë drejt dështimit. Për këtë kemi 36 orë që i kemi vënë në dispozicion negociatorin tonë. Përndryshe përballja vazhdon deri në fitore"., - është shprehur Basha . /Albeu.com/