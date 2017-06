Basha flet për dashurinë e tij të jetës: Ja si e kam takuar Aurelën

Shtuar më 07/06/2017, ora 23:28

Jemi në fushatë elektorale dhe mesa duket asgjë nuk është e ndaluar.Kësaj here Lulzim Basha , ka treguar disa detaje të jetës së tij private, diçka që kryedemokrati ka qenë mjaft i kujdesshëm për t’i mbajtur privatisht.Por në takimin e tij elektoral në njësinë nr.9 në Tiranë, Lulzim Basha ka treguar përpara dhjetëra njerëzve të një lagjeje se pikërisht aty është njohur me dashurinë e jetës së tij, bashkëshorten Aurela Basha “I njoh këto rrugët, nga futeshim e nga dilnim sepse shtëpinë e tyre e ka këtu poshtë. Kam kohë pa ardhur por nuk i kam harruar megjithatë këto kthesa nuk kanë ndryshuar.Njeriu nuk i harron kurrë vitet e fëmijërisë megjithëse kjo lagje më ka falur dashurinë e jetës sime dhe nënë e dy vajzave të mia.Kam edhe kujtime të tjera, kur bënim ushtrimet e matematikës në shtëpinë e profesor Koçit dhe zysh Meritës. Në kat të tretë apo të kartërt? I treti, po. Dhe nga kati 3 shihnin atë shtëpinë me portokalle përpara , dhe më pas dilje nga anash dhe shkoja tek shtëpia e Aurelës.”-tha Basha duke buzëqeshur./albeu.com/