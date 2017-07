"Basha do të të hajë kokën", mesazhi i të ndjerit Sokol Olldashi për Berishën 4 vjet më parë

Shtuar më 04/07/2017, ora 23:52

Më 22 korrik të vitit 2013, në Partinë Demokratike u zhvillua gara për kryetarin e saj. Për herë të parë, Sali Berisha nuk kandidoi, pas gati 16 vitesh pa ndërprerje në krye të saj.Fillimisht, ish-kryeministri premtoi një garë të ndershme dhe paanësi, por javën e fundit të asaj fushate, Berisha ishte në çdo takim të Lulzim Bashës, njerëzit e tij përçonin mesazhe, filloi të përdorte “dorën e tij të hekurt” në parti dhe në fund me një diferencë të thellë fiton Lulzim Basha.Zgjedhje që nxorën fitues Lulzim Bashën, i cili sot pas katër vitesh ka rezultatin më të dobët të PD. Në shumë qarqe ka vota më pak se në vitin 1997.Në vitin 2013, pas humbjes i ndjeri Sokol Olldashi i çon një mesazh Sali Berishës , nëpërmjet dy miqve të tyre të përbashkët, një pjesë të së cilit e tha publikisht, pjesën tjetër e ndau vetëm me miqtë, shkruan Citynews.“Midis humbjes sime dhe përçarjes së PD, unë zgjedh humbjen time”.Dhe pjesa e dytë e këtij mesazhi drejtuar Berishës ishte:“Ai që zgjodhe do të të hajë kokën, ty të parin”!Personat që ia kanë çuar këto mesazhe janë ende në PD, njëri deputet dhe tjetri njeri mjaft i rëndësishëm në drejtimin e saj.Pas rezultatit të 25 qershorit, fjalët e Olldashit në katër vite më parë dhe mesazhi i çuar Berishës duken profetike. Lulzim Basha nuk pranon humbjen, por ka zgjedhur përçarjen dhe në përfundim po shohim se pjesa e dytë e mesazhit adresuar Berishës është një e vërtetë e madhe. Këtë e ka pranuar mesa duket dhe Berisha , i cili fatkeqësisht ndodhet përballë faktitkur i zgjedhuri i tij katër vite më parë po përçan partinë dhe po e çon atë drejt një ndarjeje të pandalshme dhe më mirë se të gjithë këtë e kupton Berisha . /albeu.com/