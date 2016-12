"Balili nuk arrestohet se është i LSI-së dhe koalicioni bie"

Shtuar më 22/12/2016, ora 12:45

Deputeti Ben Blushi ka hedhur akuza për mos arrestimin nga policia të Klement Balilit, i cili sipas tij, është i krahut të LSI dhe për këtë arsye, ai nuk mund të prangoset sepse koalicioni bie.Blushi ka akuzuar gjithashtu kryeministrin Rama, duke i përmendur me emra personat që ai i mban afër, si Roshi Dako , për shkak të votave që atij nuk i mjafton të mbajë qeverinë."Meqë fole për Vettingun, s’kam firmos për të shkuar në Kushtetuese, e kam votuar dhe do e votoj pa hezitim. Por nëse Kushtetuesja vendos sot që Vettingu të zhbllokohet, a hapen negociatat nesër, pasnesër, në pranverë, në vjeshtë?Sigurisht që jo, nuk hapen edhe nëse kushtetuesja e zhbllokon Vettingun se gjykata s’merr vendime politike. Kush janë këto? Njëri vrau para disa vjetësh 5 vetë, doli nga burgu me kërkesë të bashkisë së Durrësit, se sipas saj, do rehabilitohej me punët publike qe ka hapur ky, 300 mijë vende pune.Vendimin e shkroi Vangjush Dako shoku jot i ngushtë dhe gjykata e dha vendimin. Bamirësia e Gjushit është një akt mizor dhe kriminal.Çfarë lidhje ka Vettingu me faktin që Dako ndërhyn për të nxjerrë nga burgu? Dako shkëmben në natyrë vota me kriminelë në Durrës. A ka gjykatës që mund ti nënshtrohet këtij presioni? Presionit te Dakos jo si njeri, jo si kryetar bashkie, por si shok i ngushtë i joti që e mban ne avion, dreka, në rrugë.(flet Braçe) Blushi: Pusho ti miushPardje prokuroria tha Elvis Roshi duhet të shkarkohet. Pse e mban Roshin në punë. Pse nuk e shkarkon? Çfarë ka lidhje Vettingu me faktin që Roshi firmos akoma për qytetarët e Kavajës dhe ti e ushqen me tendera dhe punë publike për të shëmtuar Kavajën? E pra shoku Edi, shoku Elvis dhe shoku Vangjush, këta na qeverisin dhe kjo është arsyeja që s’ka datë. Pse ca mendoni ju se Evropa nuk i di? SHBA nuk e di se çfarë bëni ju? Se çfarë bëjmë ne dhe çfarë ben Dako Roshi , Frroku?Ke ndërhyrë për të nxjerrë vrasës nga burgu, por jo vetëm kaq, ti ke cënuar moralin e kësaj shoqërie. Të huajt që vijnë në Shqipëri thonë që qytete si Shkodra, Lezha, si i votojnë këta? E di pse i votojnë? Se ia kërkon ti, poshtë votës i fut një kriminel, vrasës, të inkriminuar. Kush e bllokon Vettingun? Do rast tjetër kush është çmimi i Roshit, Dakos, Balilit?S’qenka urgjencë që Balili të arrestohet për 7 muaj, por qenka kjo interpelancë e gabuar. Çfarë nevoje ka për të përkthyer 10 mijë faqe konkluzione te DEA amerikane? Pse nuk arrestohet Klement Balili?E thonë këta, se nuk arrestohet se është i LSI dhe nëse ai arrestohet , koalicioni cenohet dhe bie. Kjo është qeveria e Balilëve edhe e shokut Edi, kjo është pra qeveria e shokut Edi”, tha Blushi. /albeu.com/