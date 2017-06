“Balena Blu”, flet eksperti: 12-vjeçarja nga Gjirokastra i shpëtoi vetëvrasjes

Shtuar më 13/06/2017, ora 20:07

Rasti i S, e cila i shpëtoi aktit final të vetëvrasjes pas përfshirjes në lojën “Sfida e balenës blu”, është i pari i regjistruar në Shqipëri.Ky fakt konfirmohet nga specialistët e krimit kibernetik , të cilët të hënën i thanë Top Channel se krijuesi i lojës është vënë në pranga.“Një person është arrestuar nga policia në Rusi. Ai ka pasur një armatë të tërë me vete, ka qenë administrator, por me probleme mendore . Ai, së bashku me bashkëpunëtorë të tij dhe me programues ka goditur një grupmoshë nga 9 deri në 17 vjeç. Klientë të cilët fillimisht i blente nga ana mendore , duke i pyetur mbi marrëdhëniet që kishin me prindërit, vëllain apo motrën dhe njerëzit e tjerë, me shkollën e mësuesit. Më pas mësonin se çfarë ishin në gjendje të bënin këta klientë dhe ndiqnin një sërë hapash që çonin në vetëflijimin e tyre”, tha Artan Dashi, specialist për krimin kibernetik Por, mesa duket, rreziku nga loja vdekjeprurëse është ende i pranishëm.“Absolutisht. Edhe kjo intervistë është në kuadrin e masave për parandalimin dhe njoftimin të të gjithë fëmijëve nga mosha 9-17 vjeç që të mos bien prè. Paralajmërimi u shkon edhe familjarëve, e sidomos prindërve të tyre, që të mos i lejojnë fëmijët të bien prè e kësaj loje”, tha më tej Artan Dashi.12-vjeçarja në Gjirokastër u shpëtua falë vëmendjes së shokëve të klasës. Ata kishin vënë re ndryshimet e saj në gjendje emocionale dhe sjellje, e deri edhe shenjat e vetëplagosjes. /albeu.com/