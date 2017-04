Axhenda / Mbi 50 artistë ndezin sot Pazarin e Ri, muzikë live, teatër, cirk....

Shtuar më 08/04/2017, ora 12:53

Nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës , mbi 50 artistë do të performojnë sot në Pazarin e Ri të Tiranës duke i dhënë kësaj hapësire një dimension jo vetëm si një qendër e re tregtare, por edhe argëtimi dhe relaksimi për të gjitha grupmoshat.Merr familjen/miqtë dhe bashkohu me dritat N'pazar. Mbi 50 artistë, shumë muzikë, artizanë, sport, cirk, teatër dhe shumë e shumë energji pozitive”, shkruan në profilin e tij në Facebook, kryebashkiaku Erion Veliaj.Nga ora 18:00, qytetarët do të mund që të ndjekin artistë t teksa performojnë muzikë qytetare dhe jazz, ndërsa më të rinjtë, do të mund të ndjekin grupe të ndryshme teksa luajnë Funky, Hip Pop.Organizatorët i kanë dedikuar një vend të posaçëm të gjithë atyre që janë të apasionuar pas poezisë, ndërsa do të mund të ndjekin edhe një shfaqje teatri.Për të vegjlit është menduar që të ketë numra të shumtë cirku si dhe aktivitete sportive.Sigurisht, nuk mund të mungonte edhe panairi i artizanatit, që synon të mbështesë dhe të nxisë artizanët në ruajtjen e vlerave tradicionale./albeu.com/