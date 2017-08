Arrestohet shqiptari që aksidentoi për vdekje tre persona

Shtuar më 15/08/2017, ora 21:43

Detaje të reja janë bërë të ditura nga aksidenti që i mori jetë tre personave në Itali. Mësohet se 22-vjeccari shqiptarë Alensio Serjani, i lindur në Barletta, nga prindër shqiptarë rezidentë prej kohësh në Itali është arrestuar.Ai me profesion ishte instruktor tenisi. Ai ishte nën shoqërinë e moshatarëve të tij, dhe mësohet se po ecnin me shpejtësi të lartë me një mjet tip Fiat Stilo, kur janë përplasur me një Aygo Toyota e cila menjëherë mori zjarr. Brenda saj po udhëtonin tre persona, të cilët kanë mbetur të vdekur. Shqiptari dhe miku menjëherë pas aksidentit kanë lëvizur larg, ndoshta të frikësuar: ata janë gjetur pesëqind metra larg nga vendi i ngjarjes.Viktimat e këtij aksidenti janë Antonio Montrone, 57 vjeç, Angela Maddalena, 54, jetonin në Bisceglie , dhe një grua me origjinë ukrainase, Vitlana Kovalova e 57-vjec.Prokurori i Trani Mirella Conticelli ka hapur hetimit, dhe hetimi i është caktuar për policinë e trafikut të Barit: ajo do të përpiqet për të rindërtuar dinamikën e sakta të aksidentit, për të parë se pse Toyota Aygo ka kapur menjëherë zjarri. Kryetari i komunës së Bisceglie Francesco Spina vendosi të shpallë një ditë zie në ditën e varrimit të viktimave. /albeu.com/