Arrestohet hajduti me biçikletë, vidhte celularët në lokalet e Tiranës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/06/2017, ora 10:25

Policia ka arrestuar një 39-vjeçar banues në Tiranë, i dënuar më parë për Vjedhje.Policia bën me dije se bëhet fjalë për një hajdut serial që gjuante telefonat e klientëve të lokaleve.39-vjeçari Erind Vogli përdorte një biçikletë për të kryer grabitjet, por policia ka arritur ta kapë.Tiranë- Vidhte celularët nga tavolina dhe largohej me biçikletë Në pranga 39 vjeçari Më datë 14.06. 2017 "> 2017 , Specialistët e Komisaraitit të Policisë Nr 1, kanë finalizuar me sukses operacionin "Taktika", ku është arrestuar në flagrancë shtetasi:- Erind Vogli, 39 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për Vjedhje Për këtë shtetas është arritur të dokumentohet me prova ligjore se është autor i dyshuar i vjedhjeve të ndodhura:• Në juridiksionin e Komisaritit të Policisë Nr 1: Më datë 14.06. 2017 "> 2017 , në afërsi të Pazarit të ri, ka vjedhur telefonin e markës HTC, në pronësi të shtetases E. K. Më datë 10.06. 2017 "> 2017 , në rrugën "Luigj Gurakuqi", ka vjedhur telefonin e markës Samsung, në pronësi të shtetases E. G.• Në juridiksionin e Komisaritit të Policisë Nr 1: Më datë 12.06. 2017 "> 2017 , në rrugën e "Kavajës", ka vjedhur telefonin e markës Huaëei, në pronësi të shtetases H. Q. Më datë 09.06. 2017 "> 2017 , në rrugën e "Ibrahim Rugova", ka vjedhur telefonin e markës Samsung, në pronësi të shtetases E. S.Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar: 1. Një telefon i markës HTC 2. Një biçikletë e markës Gial 3. Dy bluza të cilat dyshohen të jenë përdorura prej tij ne momentin e ngjarjeve. Materialet proceduriale i'u kaluan Prokurisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprën penale "Vjedhja", parashikuar nga Neni 134 i Kodit Penal. /albeu.com/