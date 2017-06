Arrestohet edukatorja e kopshtit, ushtronte dhunë ndaj fëmijëve

Shtuar më 05/06/2017, ora 09:54

Policia e Tiranë ka arrestuar edukatoren e një kopshti privat pas kallëzimit të dy prindërve se kishte ushtruar dhunë në ambientet e kopshtit. Pamjet filmike janë sekuestruar dhe do të shërbejnë si provë për akuzën.Më datë 04.06. 2017 "> 2017 , Specialistët e Komisariatit të Policisë Nr 2, kanë arrestuar shtetasen:- D R, 20 vjeçe, banuese në Tiranë, me profesion edukatore kopështiKjo shtetase është arrestuar , sepse me datë 04.06. 2017 "> 2017 , në ambientet e Komisariatit të Policisë Nr 2, janë paraqitur shtetaset J. B. dhe M. L., të cilat kanë bërë kallëzim duke pretenduar se më datë 30.05. 2017 "> 2017 dhe 31.05. 2017 "> 2017 , shtetasia D.R, duke kryer detyrën e saj si edukatore pranë një kopshti privat në rrugën "Nikolla Lena", ka ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijëve të tyre të mitur në këtë kopësht.Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar pamjet filmike të kamerave të sigurisë të këtij kopështi.Materialet proceduriale i'u kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale "Keqtrajtimi i të miturit", parashikuar nga Neni 124/b i Kodit Penal.