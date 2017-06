Arian Çani s’ia përton Ramës: Kriminel i paparë, s'të shoh dot me sy

Shtuar më 10/06/2017, ora 08:37

Kryeministri Edi Rama pas 8 vitesh mungesë është përballur në “Zonën e lirë” me kritikun e tij më të madh, Arian Çani.Pavarësisht “mallit” mes tyre kishte shumë momente tensioni dhe Rama shumë herë u ndje në siklet duke folur edhe mbi çështje të cilat nuk i ka folur më parë.Dhe atëherë kur ishte fundi i emisionit, Çani iu shfrye Ramës, duke thënë: “Nuk e shoh dot me sy këtë njeri”, teksa shpjeguar se ka një motiv të fortë për këtë.Çani: Më mban 20 % nga rroga ime, nuk e shoh dot me sy”, ka thënë Çani. Rama : Kush i merr më shumë shoqërisë edhe duhet t’i japë më shumë asaj”, tha ai. Rama : Një demokrat kur sheh një lypës mendon se ai aq meriton, ndërsa një socialisti i vjen keq dhe kërkon ta ndihmojë”.Çani: “Qenke kriminel i paparë”, ia ka kthyer Çani kur e pati të qartë se kërkesa e tij nuk do të merrej parasysh. /albeu.com/