Alibeaj sulmon Ruçin: S'na e mbyll dot gojën në Kuvend

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:33

Deputeti i PD Enkelejd Alibeaj ka reaguar ashpër në lidhje me përjashtimin e kryetarit të PD-së Lulzim Basha nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ndërprerja e seancës deri në orën 13:00. Alibeaj deklaroi se këto veprime nuk ishin të drejta duke shtuar se nuk do të ndodhë kurrë që opozitës t’i mbyllet goja nga maxhoranca.“Do presim me qetësi të fillojë seanca, kërkojmë të drejtën tonë, nuk do ndodhë më t’i mbyllet goja opozitës Konferenca u mblodh që dhe, objekti është përcaktuar, lista e folësve tanë depozituar që dje, ka vetëm një gjë, po themi që është mospregatitja e mazhorancës, por jo, është mungesa e argumentit, ata nuk përballen dot me argumentin.Meqë janë të papërgatitur për të përballur këtë argument bëjnë këtë zgjidhje, të na mbyllin gojën ne, s’ka për të ndodhur kurrë”. /albeu.com/