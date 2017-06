Akuzat për drogën, Drejtori i Policisë i përgjigjet LSI-së

Shtuar më 11/06/2017, ora 14:24

Gjatë konferencës për shtyp, kreu i Policisë, Haki Çako reagoi në lidhje me akuzat e rënda të bëra ndaj tij nga LSI.Çako i konsideroi këto deklarata në kushtet e etheve elektorale.“Policia është e angazhuar në zbatimin rigoroz të ligjit, në përputhje të plotë me kushtetutën.Mirëkuptoj çdo subjekt të caktuar politik që në emocionet e veta dhe kushtet e etheve dhe temperaturave të fushatës elektorale ka shprehjet dhe të drejtat e veta”, -tha Çako Nënkryetari i LSI-së Luan Rama ka artikuluar akuza të rënda ndaj Drejtorit të Policisë së Shtetit Haki Çako, dy ditë më parë duke u shprehur se ai është në dorën e kartelit të drogës.“Dua ta ndaj njëherë e mirë përgjegjësinë e drejtuesve të Policisë nga roli i përgjegjshëm i Policisë së Shtetit. E ftoj Ministrin e Brendshëm që të vërë në shinat e zbatimit të ligjit veprimtarinë e Policinë e shtetit sepse nuk mundet që policia e shtetit të merret peng siç u mor për të mbjellë kanabis.E ftoj zv.kryeministrin në cilësinë e njësisë së Task-Forcës të analizojë rolin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit që nuk mund të fshihet nën petkun politik. Karteli i drogës vazhdon të ketë në dorë Drejtorin e Policisë së Shtetit dhe po vazhdon ta përdorë”, tha nënkryetari i LSI-¬së, Luan Rama, gjatë konferencës së përbashkët me Administratorin e Njësisë Bashkiake nr.2 në kryeqytet, Elez Gjoza. /albeu.com/