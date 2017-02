Akuzat e Donald Lu/ “Pas Llallës, fshihet një “peshk” më i madh”

Shtuar më 02/02/2017, ora 23:22

Ambasadori i SHBA-ve, Donald Lu ngriti sot akuza tepër të forta kundër Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llalla nga shkelja e Kushtetutës tek pozicionimi kundër reformës në drejtësi. Madje sot u bë publik fakti se ambasada e SHBA prej më shumë se 1 muaji i ka ndaluar kryeprokurorit hyrjen në territorin amerikan. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i shefit të organit të akuzës që në replikën me Lu ka pretenduar se ambasadori i SHBA-ve e ka shantazhuar dhe se po e sulmon për arsye personale.Të ftuar në studion e “Të paekspozuarit” të gazetarit Ylli Rakipi në News24, analistët Andi Bushati , Armand Shkullaku, Mero Baze dhe Artan Hoxha folën lidhur me këtë ngjarje.: Suprizat në këtë rast nuk janë deklaratat e Lu-së i cili ka qenë i ashpër me të gjithë për të thënë ato që mendonte. Supriza është prokurori dhe qëndrimet e tij. Ky është lajmi që bën çudi sot: Prokurori është anatemuar si njeri i zgjedhur i qeverisë së kaluar, dhe që po u shërben atyre, cili është opinioni juaj?: Nuk duhet të përdorim terma ekstreme. Llala u ka mbetur besnikë atyre që e kanë zgjedhur, që do të thotë se u ka ruajtur nderin. Po të shohim prokurorët nga viti 92’ e sot janë të përfshirë politikisht. Ky është i vetmi prokuror me rol “prifti” që ishte më i fokusuar tek mosndëshkueshmëria.: Më interesante është përplasja mes tyre. Gjeneza e kësaj përplasje, guxim do e quaja unë, që Prokuroria ka dalë hapur me akuza të rënda kundrejt ambasadorit amerikan. Nëse vërtetëohen akuzat e prokurorisë atëherë SHBA duhet të shpallë nongrata vetë ambasadorin, por nëse këto akuza janë si kundërpërgjigje e ambasadorit, atëherë duhet të shkarkohet prokurori, pasi këto fjalë janë akuza të forta. Problemi që ka ambasada me këtë qëndrim është që nuk mund të bësh edhe goditësin e sistemit të drejtësisë, dhe kujdestarin e qeverisë, ndërkohë që ka pasur padi kundra anëtarëve të saj për korrupsion.: Do ishte e çuditshme nëse në një vend të Europës të ndaloheshin vizat e zyrtarëve të prokurorisë. Besoj e ka lejen…: Bëhet për vizën diplomatike, jo për vizë të zakonshme.: Ne bëjmë sikur bëjmë reforma, por në fakt listat i bëka Ambasada si në kohë të komunizmit. Ambasada amerikane thjeshtë ka bërë detyrën e saj.: Kjo nuk është thjeshtë cështje konsullore, sepse njëri është i dyshuar dy vite para dhe t’i ja heq vizën para vettingut kjo është çështje tjetër.: Nuk është kolektive, ka arsye për çdo person.: Deklaratat e Prokurorisë ishin të ashpra. Që ambasada kishte bërë disa shantazhe, për Bankers Petrolium apo dhe për disa dosje….: Është prokurori më i vështirë për të gjetur lajm. Sot çuditi të gjithë dhe doli. Nuk më duket si e Llallës ajo deklaratë. Thuhej: “këto janë shantazhe tipike sorosiane….”. Do të jetë ndonjë peshk i madh aty brenda, nuk mendoj se e ka thënë Llala. Tjetra thuhet “arsyeja pse Lu e bëri këtë lidhet me përfitime personale”. Që ta bësh këtë deklaratë duhet të kesh prova. Kemi dhe një detaj tjetër, SHBA ka lejuar të qëndrojë ish-Shefin e shtabit të Shqipërisë të dënuar në Shqipëri. Nëse kapet ai në vend tjetër, ekstradohet. Letra e sotme i drejtohet Presidentit të Shqipërisë dhe kryetarit të Kuvendit. Ambasada amerikane ka mbështetur disa herë, kur prokuroria arrestoi Shullazin, apo kur ndodhi ngjarja e përjashtimit të deputetëve dhe kryetarit të Bashkisë. Ambasada amerikane ka sjellë prokurorë që rrinë si asistentë të Prokurorisë në Tiranë. Lu tha Llalla ka 18 muaj që e ka penguar reformën.: Gjithë kundërshtarët e qeverisë sot thonë në Uashington fitoi Trump, Lu ishte i Sorosit, prandaj mbështeste Ramën. Duhet të shohim si fajtor Prokurorin.: Ambasadori amerikan në Tiranë është sulmuar si përfaqësues i Sorosit. Kam komunikuar me disa gjyqtarë që ju është hequr viza, dhe janë kërkuar në zyrën e konsullatës. I kanë kanceluar pasaportën pa i dhënë shpjegime. /Albeu.com/