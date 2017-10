Aksioni në Luginën e Vjosës, Xhafaj tregon detajet

Shtuar më 08/10/2017, ora 16:24

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj me anë të një statusi në Twitter ka lajmëruar për një aksion që po ndodh në luginën Vjosës për çdo ndërtim të paligjshëm e krim mjedisor Xhafa shkruan se Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat së bashku me Policinë e Shtetit nuk do të tolerojnë asnjë.SHÇBA e Hetimi Pol. Shtetit në luginën Vjosës . Tolerancë 0 ndaj çdo ndërtimi të paligjshëm e krimi mjedisor Flm medias e shoqërisë civile”- shkruan Fatmir Xhafaj . /albeu.com/