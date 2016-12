Aksidenton për vdekje këmbësorin në Kavajë, në pranga drejtuesi i mjetit

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 12:53

Një aksident me pasojë jetën është shënuar një ditë më parë, ndërsa uniformat blu bëjnë me dije se lidhur me këtë rast, në pranga është vënë një 45 vjeç ar. Shtetasi Deshir L., 45 vjeç, ka aksidentuar për vdekje me mjetin e tij një 53 vjeç ar."Më datë 26.12.2016, u arrestua shtetasi Deshir L., 45 vjeç, banues në fshatin Luz, në rrugën Lekaj–Luz i Madh, duke drejtuar mjetin tip “Renault”, ka aksidentuar me pasojë vdekje këmbësorin R. L., 53 vjeç, banues në fshatin Luz i Madh (i cili ka qenë duke lëvizur në drejtim të kundërt me lëvizjen e mjetit ), ndërsa mjeti ka dalë nga rruga dhe si pasojë janë dëmtuar drejtuesi i mjetit Deshir L. dhe pasagjerja M. L., 38 vjeç, të cilët ndodhen në spitalin e Durrësit, jashtë rrezikut për jetën", ben me dije policia. /albeu.com/