Aksidentoi për vdekje 54-vjeçarin, ja çfarë rrezikon deputeti Rakipi

Shtuar më 14/08/2017, ora 18:54

Prokuroria ka ngritur dy akuza ndaj deputetit të PDIU, Aqif Rakipi , në lidhje me aksidentin e ndodhur tri ditë më parë, ku humbi jetën shtetasi Sait Sorra, 54 vjeç.Akuzat e ngritura ndaj deputetit që po hetohet në gjendje të lirë, janë “shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “largim nga vendi i aksidentit”.Kjo akuzë e fundit mësohet se është “shtuar” e formuluar nga prokuroria pas analizimit të provave e rrethanave të ngjarjes, edhe pse rezulton se policia nuk e ka referuar çështjen për një vepër të tillë.“Më datë 12.08.2017, u referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Tiranë për shtetasin Aqif Rakipi , 53 vjeç, banues në Tiranë, pasi në autostradën Tiranë-Durrës, duke drejtuar mjetin tip ‘Benz’, ka aksidentuar për vdekje këmbësorin Sait Sorra, 54 vjeç, banues në fshatin Kashar. Neni 290 i Kodit Penal”, thuhet në komunikatën zyrtare të policisë, publikuar ditën e djeshme.Siç duket nga kjo komunikatë, policia e ka referuar në prokurori çështjen e deputetit vetëm për një vepër penale , që është ajo e parashikuar nga neni 290. Ky nen në Kodin Penal parashikon veprën e “shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor”. Sipas paragrafit të dytë të këtij neni , “shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar vdekjen e një personi, dënohet me burgim nga dy deri në dhjetë vjet”.Nga ana tjetër, deputeti i PDIU, po hetohet nga prokuroria edhe për akuzën e largimit nga vendi i aksidentit. Kjo vepër penale parashikohet nga neni 273 i Kodit Penal ku thuhet: Largimi nga vendi i aksidentit, i drejtuesit të automjetit apo të çdo mjeti të motorizuar, për t’u shmangur nga përgjegjësia penale , civile apo administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit. Deputeti i Elbasanit, Aqif Rakipi shkaktoi një aksident me vdekje, teksa drejtonte makinën në autostradën Tiranë – Durrës tri ditë më parë në orën 04.41 të mëngjesit. Rakipi përplasi me makinë një 54-vjeçar, në momentin që ai zbriti nga një fugon përballë tregut agro-ushqimor dhe po tentonte të kapërcente trafikndarësen.Sipas Policisë së Tiranës ngjarja ndodhi në orën 04:41, të paktën sipas raportimeve që dëshmitarët kanë bërë duke telefonuar në sallën operative. Deputeti i PDIU, është larguar nga vendi i ngjarjes duke u paraqitur në Komisariatin nr.2, 10 minuta pasi kishte shkaktuar aksidentin.Policia tha se Rakipi është paraqitur në Polici në orën 04:51, bashkë me automjetin tip “Mercedez Benz S-Class”, me targë AA 002 CY, që ishte i dëmtuar në pjesën e përparme. Ai ka deklaruar se kishte përplasur një këmbësor me makinë në autostradë dhe për këtë arsye po dorëzohej. / panorama/