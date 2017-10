Aksidenti tragjik në Itali, zbulohet emri i shqiptarit që humbi jetën

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:07

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Itali ku ka humbur jetën një i ri shqiptar. Policia bën me dije se viktima është një 34-vjeçar quajtur Gentian Caka, i cili ishte duke udhëtuar me një skuter përgjatë rrugës “Diversivo Acquachiara”, ku është përplasur me një kamion.Përplasja rezultoi fatale për shqiptarin, i cili ndërroi jetë menjëherë.Dinamika e ngjarjes po rindërtohet nga policia në Fondi të cilët po hetojnë për shkaqet e aksidentit. /albeu.com/