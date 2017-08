Aksident tragjik në Kamëz, motori shtyp një fëmijë 5 vjeçar

Shtuar më 16/08/2017, ora 23:32

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Kodër Kamëz, pranë shkollë Isa Boletini.Një fëmijë 5 vjeçar është shtypur me motor nga shtetasi me inicialet F.D, të cilin policia me të mbërritur në vendngjarje e ka shoqëruar në komisariat.I mituri është plagosur rëndë dhe autoambulanca ka arritur me vonesë në vendngjarje. Tashmë fëmija me inicialet O.L është nën kujdesin e mjekëve /albeu.com/