Aksident në Peqin, plagosen katër persona

Shtuar më 23/12/2016, ora 13:02

Një aksident me pasojë katër të plagosur ka ndodhur sot në fshatin Bishqem të Peqinit. Aksidenti ka ndodhur si pasojë e përlasjes së dy automjeteve me njëra-tjetrën.Mësohet se mjeti me targa TR 5813 U, drejtuar nga shtetasi E.G, 30 vjeç, banues në Elbasan, është përplasur me mjetin tip "Fiat Punto" me targa AA 338 FU, drejtuar nga shtetasi Xh.D, 51 vjeç, banues në Rrogozhinë.Përplasja ka qenë e fortë, e për pasojë ka lënë të lënduar 4 pasagjerët brenda dy mjeteve.Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spital, për të marrë ndihmën mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore dhe proceduriale, për të zbardhur shkakun e aksidentit. /albeu.com/