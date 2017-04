Aksident me pasojë vdekje në aksin Sukth-Maminas

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 11:36

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur rreth orës 10 në aksiden rrugor Sukth-Maminas. Bëhet me dije se shtetasi L.B i moshës30-vjeçare ka goditur me mjetin e tij audi shtetasin SH.K, banor i zonës duke i shkaktuar vdekjen Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në ambientet e policisë dhe po pyetet mbi rrethanat e ngjarjes.Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe kryerjes e veprimeve të mëtejshme procedurale. /Albeu.com/