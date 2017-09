Aisha dhe Sidorela, dy motrat që presin ndihmën tuaj!

Shtuar më 15/09/2017, ora 00:21

Aktivisti Ilir Hoxholli ka vizituar një familje në Gramsh dhe ka zbuluar realitetitn e trishtë ku jetojnë.Pas kësaj vizite, ai ka bërë thirrje për ndihmë urgjente për dy motrat e sëmura Aisha dhe Sidorela , 27 dhe 23 vjeç, të cilat kanë nevojë për ilaçe ndërsa i vetmi burim i të ardhurave, babai i tyre është diagnostikuar me kancer në mushkërri.Lexoni mesazhin e Hoxhollit, dhe si mund të ndihmoni:Ju lutem shpërndajeni urgjente! Aisha dhe Sidorela dy motra nga Gramshi, 27 dhe 23 vjeç kanë nevojë për ne. Janë të sëmura me Spina Bifida, nuk mund të rriten, vetëm lëkurë dhe kocka që u thyhen lehtësisht. Babai, Hasani ishte i vetmi burim i të ardhurave por ai i sëmurë tashmë me kancer në mushkri. Shisnin si ambulant por kjo nuk mund t'ua plotësojë nevojat vajzave. Ilaçe, serume, ushqime, ju lutem me shpirt t'i ndihmojmë. Shpërndajeni, mund të bëheni shkak dikush t'i ndihmojë. O Zot trishtimi nuk paska fund, lot, lutje, nuk mund të shkruaj dot cfarë më panë sytë, bëra sa munda, por të gjithë nga pak t'ua lehtësojmë. Zoti ju bekofte kush lutet, kush dërgon një ndihmë, kush e shpërndan... nuk di çtë shkruaj...Hasan Qemal PëllumbiEuro: AL19 2023 2005 0000 0000 7076 1913USD:AL04 2023 2005 0000 0000 8076 1913Lek : AL74 2023 2005 0000 0000 0176 1913Raiffeisen BankKodi për jasht shtetit: SWIFT: SGSBALTX