Adoleshentja në Korçë përdhunohet nga fqinji

Shtuar më 04/10/2017, ora 18:26

Një 20 vjeçare është abuzuar seksualisht në shtëpinë e saj nga një i ri në qytetin e Korçë s.P. 24 vjeç, banues në Korçë, u arrestua ditën e djeshme nga specialistët e Seksionit për Krimet në Komisariatin e Policisë Korçë, pas denoncimit të bërë nga ana e vajzës së përdhunuar.20-vjeçarja u paraqit në komisariat në gjendje shoku duke thënë se 24 vjeçari kishte hyrë me zor në banesën e saj, duke përfituar nga një moment që ajo gjendej vetëm dhe e ka përdhunuar.Mësohet gjithashtu se 24 vjeçari dhe vajza banonin dhe në të njëjtën lagje.Lidhur me rastin, materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë për veprën penale: “ Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” parashikuar nga neni 102 i Kodit Penal.Njoftimi i policisë:KorçëKryhen marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase të rritur.Policia arreston autorin e dyshuar të ngjarjes.Specialistët e Seksionit për Krimet në Komisariatin e Policisë Korçë, bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit :D.P, 24 vjeç, banues në Korçë.Arrestimi i tij u bë pasi, më datë 03.10.2017, ky shtetas dyshohet se ka hyrë me forcë në banesën e një shtetase 20 vjeçare dhe ka kryer me këtë të fundit, marrëdhënie seksuale me dhunë.Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë për veprën penale : “ Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” parashikuar nga neni 102 i Kodit Penal. /albeu.com/