A e rrezikon marrëdhënien Rama-Meta arrestimi i Klement Balilit? Ja çfarë thonë nga LSI

Shtuar më 22/12/2016, ora 16:32

Gjatë fjalës së tij në Kuvend, deputeti Ben Blushi theksoi se i shumëkërkuari nga drejtësia greke Klement Balili nuk arrestohet sepse nëse ndodhte, do të rrezikohej koalicioni i majtë duke theksuar se ai ishte njeri i LSI-së.Lidhur me këtë reagoi pak më parë kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili i cili ndër të tjera se për ta Balili duhej të ishte arrestuar me kohë.“Për LSI, Klement Balili duhet të ishte arrestuar dje dhe jo sot dhe sa i takon konsideratës në dobëson, forcon apo zhbën maxhorancën arrestimi i tij theksoj se arrestimi i tij që dje, e forcon jo vetëm aleancën politike, por shtetin ligjor për të cilin jemi investuar, pasi qëndrimi i LSI për të gjithë njerëzit që kanë probleme me ligjin , e shkelin atë, papajtueshmëria jonë është e plotë dhe nuk ekziston as mbështetja më e vogël për kërrkënd, asnjë që nuk respekton ligjin nuk ka mbështetjen qoftë të një anëtari, simpatizanti apo qytetari të thjeshtë”- tha ai./Albeu.com/