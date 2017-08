A e dini se femra më e bukur në botë është shqiptare?! (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/08/2017, ora 11:18

A e dini se cila është femra më e bukur në botë?Ajo nuk është as Marilyn Monroe apo Elizabeth Taylor por një shqiptare Ajo është Fevzia Fuat Ali, bija e mbretit Fuad të Egjiptit, grua e shahut të Iranit, Muhamed Reza Pahlavi.Ajo konsiderohej si një figurë hyjnore në mesin e shekullit të shkuar.Gazetat më të mëdha e kanë shpallur atë si Miss Bota e pashpallur.U divorcua nga i shoqi në vitin 1948 dhe u martua me një kolonel me gjak shqiptar, Ismail Husein Shirin Bej.Vdiq në vitin 2013 në moshën 92-vjeçare në Aleksandri. /albeu.com/