A do të bëhet kryeministër duke rrëzuar Ramën? Ja përgjigja e Metës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 06/04/2017, ora 22:20

Kreu i Kuvendit Ilir Meta ka qenë i qartë përballë të gjithë zërave të përhapur në media, veçanërisht nga analistët, se ai synon postin e kryeministrit dhe se po e shfrytëzon këtë krizë politike për të rrëzuar kreun e qeverisë Edi Rama nga pushteti.I ftuar në emisionin “Arena” në Ora News, kreu i LSI-së tha se e ka provuar të jetë kryeministër në moshë fare të re, vetëm 32 vjeç.Ai tha se për të sjellë stabilitet në vend dhe për ti dhënë fund krizave politike , edhe në atë kohë ka sakrifikuar postin e kryeministrit duke dhënë dorëheqjen “Më duken qesharake mendimet se kjo bëhet për të larguar Ramën. Unë kam qenë kryeministër shumë i ri 32 vjeç. Dhe kam dhënë dorëheqjen për të ndihmuar në zgjidhje. Në atë kohë kishte të bënte me dëshirën e zotit Nano për tu bërë patjetër president i vendit, një kërkesë legjitime e një politikani me eksperiencë dhe kryetar i PS-së. Dhe unë dhashë dorëheqjen duke mos pranuar edhe dëshirën e tij, jo për arsye personale, por të zgjedhjeve dhe për të ndihmuar në një zgjidhje politike Mazhoranca e asaj kohe mori 87 mandate nga 84 të domosdoshme për presidentin. 7-8 mandate i mori përmes Dushkut pas zgjedhjeve në raundin e dytë që ishte një lloj faulli megjithëse ligjërisht ishte në rregull. Por nga ana morale ishte veprim që i kishte hequr padrejtësisht opozitës disa mandate . Ndryshe, ajo mazhorancë nuk do t’i kishte pasur votat, 60 %, për të zgjedhur presidentin e vetme në parlament. Për këtë arsye, PE në atë kohë u deklarua që qeveria është legjitime, por presidenti duhet zgjedhur me konsensus. Ajo që ka ndodhur më pas është se unë nuk kam pranuar asnjë marrëveshje që të bëhesha kryetar i PS-së dhe kryeministër pas zgjedhjeve . Kam sugjeruar një zgjidhje tjetër që Nano të bëhej kryeministër dhe unë zv/ kryeministër dhe Presidenti të zgjidhej me opozitës ashtu sikurse ndodhi dhe u zgjodh zt.Moisiu. Jam i bindur që politikani duhet të zgjedhë interesin e vendit”, u shpreh kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim./Albeu.com/