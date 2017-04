8 vjedhje brenda 3 muajve, arrestohet “skifteri” në Durrës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/04/2017, ora 12:13

Policia e Durrësit ka vënë në pranga një 32-vjeçar pasi akuzohet për një seri vjedhjesh.Mësohet se i arrestuari është Marvin Franishta, akuzohet se gjatë natës vidhte kryesisht biznese, dyqane dhe markete.Policia ka dokumentuar me prova 7 vjedhje të bizneseve të dyshuara të kryera nga shtetasi i ndaluar dhe vjedhjen e një banese, konkretisht:1. Më datë 06.01. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.4, Durrës dyshohet se ka vjedhur biznesin(dyqan)e shtetases R.S. ku ka marrë 10 000 lekë.2. Më datë 10.01. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.17/1, Durrës , dyshohet se ka vjedhur biznesin (market)e shtetases E.Ç. ku ka marrë 100 000 lekë.3. Më datë 24.01. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.15, Durrës , dyshohet se ka vjedhur biznesin (market) e shtetasit G.V. ku ka marrë sende të ndryshme me vlerë 50 000 lekë.4. Më datë 27.01. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.7, Durrës , dyshohet se ka vjedhur biznesin (market) e shtetases A.N. ku ka marrë sende të ndryshme me vlerë 50 000 lekë.5. Më datë 03.02. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.16, Durrës , dyshohet se ka vjedhur biznesin (dyqan) e shtetasit Q.T. ku ka marrë disa paketa cigare dhe 1 000 lekë.6. Më datë 05.02. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.8, Durrës , dyshohet se ka vjedhur biznesin (dyqan) e shtetasit A.M. ku ka marrë sende të ndryshme.7. Më datë 25.02. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.18, Durrës , dyshohet se ka vjedhur biznesin (market) dyqanin e shtetases L.H. ku ka marrë sende të ndryshme me vlerë 130 000 lekë.8. Më datë 29.03. 2017 "> 2017 , në lagjen Nr.18/1, Durrës , dyshohet se ka vjedhur banesën e shtetasit E.Sh.Shtetasi i mësipërm është person me precedentë penalë të mëparshëm në fushën e veprave penale kundër pronës.Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale “Vjedhja”./albeu.com/